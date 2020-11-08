التعليم تشمل الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم للدراسة المسائية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، شمول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم الى الدراسات المسائية.

ونقلت وكالة الانباء شبه الرسمية عن الوزارة قولها ان "وزارة التعليم العالي شملت الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم الى الدراسات المسائية".

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