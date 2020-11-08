رياضة 2020-11-08 | 12:02 2,295 مشاهدة حصل برنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، على مقطع صوتي، لمحادثة رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي مع المدرب سعد حافظ، حين تم تسمية الاخير مدرباً لفريق الكرة. وبحسب المقطع الصوتي فإن "العنكوشي ابلغ حافظ بانه لن يقوم باستبداله حتى لو كان البديل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو". وقرر العنكوشي اقالة حافظ، بعد ثلاث جولات فقط من انطلاق الدوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر 'لن استبدلك حتى لو كان البديل مورينيو'.. كلمات رئيس الديوانية قبل اقالة مدرب الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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