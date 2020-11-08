بعد الرئاسة.. هل يحصل ترامب على الطلاق الثاني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحيح أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد خسر الانتخابات، ولكن هل يمكن أن يكون على وشك خسارة زوجته أيضا؟

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تجيب على هذا التساؤل قائلة إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب يبدو أنها تعتزم طلب الطلاق من زوجها بعد انتهاء فترة ولايته رسميا.

وذكرت، في تقرير نشرته الأحد، أن ميلانيا كانت قد انفجرت بالبكاء بعد الإعلان عن فوز ترامب في انتخابات عام 2016، حيث قال أحد أصدقائها حينها إنها "لم تكن تتوقع أبدا أن يتم انتخابه رئيسا للبلاد".

وقالت الصحيفة إنها انتظرت خمسة أشهر قبل الانتقال من نيويورك إلى واشنطن للانضمام إلى زوجها هناك، وذلك بحجة إكمال نجلهما بارون دراساته.

مساعدة ميلانيا السابقة ستيفاني وولكوف قالت إن "السيدة الأولى كانت تتفاوض خلال هذه الفترة على اتفاق ما بعد الزواج لضمان حصول بارون على حصة متساوية في ثروة والده".

وزعمت وولكوف أنه كانت لدى ترامب وزوجته غرفتا نوم منفصلتين في البيت الأبيض، وأن زواجهما لم يعد سوى مجرد "صفقة".

المساعدة السابقة أيضا، أوماروزا مانيجولت نيومان، قالت إن زواج ترامب وميلانيا الذي استمر لمدة 15 عاما قد انتهى بالفعل.

وتابعت: "تحسب ميلانيا كل دقيقة حتى يترك منصبه لتتمكن من طلب الطلاق (...) إذا حاولت التخلص من الإذلال والمغادرة أثناء وجوده في منصبه، فإنه كان سيجد طريقة لمعاقبتها".

وينص اتفاق طلاق ترامب السابق من زوجته الثانية مارلا مابلز على منعها من نشر أي كتب أو إجراء أي مقابلات تنتقده، وتقول المحامية كريستينا بريفيت إنه من المرجح أن ميلانيا قد وافقت على اتفاق مماثل لالتزام الصمت.