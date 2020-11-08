بايدن يخطط لإلغاء قرارات ترامب المثيرة للجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية الفورية لإلغاء العديد من سياسات سلفه دونالد ترامب.

ويتولى بايدن مهام منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، ويخطط على ما يبدو لإلغاء قرارات اتخذها سلفه وأثارت جدلا خلال العام الأول من رئاسته.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن معسكر بايدن يريد إلغاء الحظر المفروض على الهجرة الذي يستهدف العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة فورا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، إنه يريد أيضا إعادة البرنامج الذي يسمح للأشخاص الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كأطفال، بالبقاء في البلاد.

كما يعتزم بايدن أيضا الانضمام إلى اتفاقيات باريس المناخية، ويُقال إنه يخطط أيضا لإلغاء انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2021.

وقد أمضى مستشارو بايدن شهورا في العمل على كيفية تنفيذ أجندته، وقام فريقه بتجميع كتيب يتضمن التزامات حملته كدليل لتحركاتهم الإدارية المبكرة، حسب ما ذكرت "واشنطن بوست".

ورأى أولئك المحيطون بنائب الرئيس السابق بأنه قد يحتاج إلى الاعتماد على إصدار الأوامر التنفيذية، وأنه قد يكون من الصعب دفع التشريعات الرئيسية من خلال الكونجرس، خاصة إذا استمر الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ.

وقال حليف لبايدن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للصحيفة: "فريق السياسة، والفريق الانتقالي، يركزون الآن بشكل كبير على السلطة التنفيذية". وأضاف: "أتوقع أن يتم استخدام ذلك بحرية في إدارة بايدن في هذه المرحلة، وذلك في حال أصبح مجلس الشيوخ حاجزا على الطريق".