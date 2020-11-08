حفيدة بايدن تنشر صورة عائلية مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت نعومي، حفيدة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن صورة مؤثرة لجدها وسط أفراد أسرته لحظة إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة لعام 2020.

ونشرت نعومي بايدن تغريدة على تويتر، السبت، تظهر ساكن البيت الأبيض الجديد، بينما يحتضنه بمحبة أحفاده الذين أخبروه بانتصاره الانتخابي.



نعومي التي لم تكتب أي تعليق على الصورة، اكتفت بكتابة التاريخ فقط "11.07.20"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأعادت حفيدة بايدن نشر تغريدة جدتها حول الانتصار الرئاسي، حيث أعلنت جيل بايدن أن زوجها سيكون "رئيسًا لجميع أسرنا".

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، كان أحفاد بايدن هم من أول من نقل الأخبار التي تفيد بأنه فاز في السباق الرئاسي، بعد إعلان فوز نائب الرئيس السابق بأصوات ولاية بنسلفانيا.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.