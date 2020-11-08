جيل بايدن.. السيدة الأولى تتحدى تقليدا صمد 231 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمواصلة العمل بدوام كامل كمدرسة عندما تصبح السيدة الأولى العام المقبل.

وبعد هذه الخطوة ستصبح أستاذة اللغة الإنجليزية بالجامعة، الحاصلة على 4 درجات تشمل الدكتوراه، أول سيدة أولى تعمل بدوام كامل منذ 231 عاما، حسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.



جيل واصلت التدريس في "كلية نورثرن فيرجينيا الأهلية" خلال السنوات الثماني التي عملت فيها كسيدة ثانية (زوجة نائب للرئيس)، وعملت عن كثب مع السيدة الأولى التاريخية آنذاك ميشيل أوباما، التي تعتبر بايدن "صديقا عزيزا" ينشر "اللطف والتعاطف والفكاهة حتى في أصعب المواقف".

وقالت مشيل أوباما في تصريح للصحيفة: "ستكون (جيل) سيدة أولى رائعة".

لكن السيدة الأولى الثامنة والأربعين للولايات المتحدة ستكون تاريخية بطريقتها الخاصة، أو على الأقل هذه خطتها، حيث تعتزم أن تكون أول سيدة أولى في تاريخ الدور الذي يبلغ 231 عاما تتابع حياتها المهنية وتحتفظ بوظيفة مدفوعة الأجر أثناء العيش في البيت الأبيض.

وفي هذا الإطار تقول مؤرخة السيدات الأول، كاثرين جيليسون، الأستاذة في جامعة أوهايو: "ستنقل (جيل) في الواقع دور السيدة الأولى إلى القرن الحادي والعشرين"، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لسيدة أولى سابقة بأن تكون مثل معظم النساء الأمريكيات الحديثات تجمع بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" في أغسطس/آب الماضي، قالت جيل إنه من المهم مواصلة التدريس. أريد أن يقدر الناس المدرسين ويعرفوا إسهاماتهم، ويرفعوا مستوى المهنة".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.

وبايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة لكن زوجته هي السيدة الأولى الـ48 إذ أن الرئيسين جون تايلر ووودرو ويلسون كان لديهما سيدتان أوليان رسميتان، فكلاهما تزوج مرة أخرى خلال فترة رئاسته.