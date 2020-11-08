"صديقنا القديم".. ريفلين يدعو بايدن لزيارة إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الأحد، نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن لزيارة بلاده بعد يوم من إعلان فوزه بالانتخابات.

وكتب ريفلين، في رسالة تلقت ”الخليج 365” نسخة منها "أبعث بمباركة الشعب الإسرائيلي ودولة إسرائيل لصديقنا جو بايدن على انتخابك كرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، كما أبعث بالتهنئة وأطيب التمنيات بالنجاح إلى نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس".



وأضاف "السيد الرئيس المنتخب، بصفتك صديقا قديما لإسرائيل، فأنت الآن زعيم العالم الحر وأقرب وأهم حليف لدولة إسرائيل".

وتابع "التحالف الاستراتيجي بين بلدينا وشعبينا أقوى من أي قيادة سياسية، ولا يقوم فقط على الصداقة، إنها متجذرة بعمق في قيمنا المشتركة وفي التزامنا الطويل الأمد بالحرية والديمقراطية كأسس لمجتمعاتنا".



وقال ريفلين "هذا هو الوقت المناسب أيضا لشكر الرئيس ترامب على أربع سنوات من الشراكة في تعزيز أمن إسرائيل، ولشكر الشعب الأمريكي على دعمه الثابت وصداقته".





ومضى في رسالته: "ليس لدي شك في أن علاقاتنا الخاصة، وتعاوننا متعدد الأوجه سيستمر في الازدهار والنمو في المستقبل".

وتابع: "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي أتمنى لكم ولإدارتكم المستقبلية كل النجاح، "داعيا إياه لزيارة إسرائيل" كضيف لنا".

وبعيد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، هنأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة له على "تويتر"، واصفا إياه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل".

ولم يغفل نتنياهو حليفه الأكبر والأقرب له من بين رؤساء أمريكا، الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي اعتبره "أفضل صديق لإسرائيل مرّ على البيت الأبيض".

ففي تغريدة ثانية، توجه نتنياهو له بالشكر، قائلا: "شكرا دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها لإسرائيل ولي شخصيا".

فمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مرورا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومباركة ضم الجولان، وصولا إلى رعاية اتفاقيات سلام بين تل أبيب ودول عربية، ساند الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الدولة العبرية بقوة خلال فترة ولايته التي بدأت عام 2016.