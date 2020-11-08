ضربة مزدوجة للإرهاب بالعراق.. غارة للتحالف وعملية نوعية للأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت قوات التحالف الدولي والأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، ضربة مزدوجة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وشنت القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي ضربة جوية على أهداف إرهابية في سلسلة جبال مكحول وخانوكة، دون الكشف عن نتائجها.



كما أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على 3 إرهابيين اشتركوا بتنفيذ 13 عملية ارهابية في كركوك، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الاستخبارات العراقية، في البيان، إنه تم تنفيذ هذه العملية بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود شبكة إرهابية داخل محافظة كركوك.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين من أفراد تلك الشبكة، بعد مداهمة أحد أوكارهم ضمن محافظة كركوك.

وأشارت إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية، اعترفوا بتنفيذ 13 عملية إرهابية من زرع عبوات ناسفة ولاصقة استهدفت القوات الأمنية والعراقيين في عامي 2019 و2020.