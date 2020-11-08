بالصور.. احتفالات في مسقط رأس كامالا هاريس بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل سكان قرية ثولاسيندرابورام في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، مسقط رأس كامالا هاريس، بفوزها بمنصب نائبة الرئيس الأمريكي.

وأشادت كامالا هاريس اليوم الأحد، بوالدتها شيامالا غوبالان، الأخصائية في أمراض السرطان المولودة في مدينة تشيناي جنوب الهند.

واحتفل السكان بالحدث في القرية، حيث وُلد بي في غوبالان، جد كامالا هاريس، وكان مسؤولا هنديا كبيرا.





وأكد بالاشاندران غوبالان، وهو خال هاريس وأستاذ جامعي، أنه على يقين دائمًا من نجاحها.





وصرح لقناة "ويون تي في" التلفزيونية من نيودلهي: "كنت أعلم أنها ستفوز، وقد أخبرتها ذلك بالأمس".





وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لفوزه في الانتخابات، مشيراً إلى أن انتخاب نائبته كامالا هاريس ذات الأصل الهندي، هو مصدر "فخر كبير".















