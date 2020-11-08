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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تخطّت فرنسا، أمس، عتبة 40 ألف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب معطيات نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية.
ووفق أرقام الوكالة، سُجلت 306 وفيات إضافية في المستشفيات خلال آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 40169 وفاة.
ولم يتوافر العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل فوري، بعد أن كان قد تجاوز 60 ألفاً في اليوم السابق، ما يمثل تسارعاً حاداً في الإصابات.
وقالت وكالة الصحة إن من المقرر نشر الأرقام الاثنين.
وهذا الارتفاع الكبير في الإصابات يؤدي الى زيادة الضغوط على المستشفيات التي وصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة فيها الى 4,410 مقابل 3,721 في بداية الأسبوع.
وارتفع العدد الإجمالي للأسرّة المخصصة لمرضى فيروس كورونا من 5 آلاف إلى 6,400
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