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رئيس العربية للتصنيع يعتبر الانتخابات رسالة للعالم عن أمن واستقرار مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية بمدينة نصر. وأكد "التراس" أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد، مشيرا إلى أن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور تحت قيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

 

-الفريق-عبد-المنعم-التراس-رئيس-الهيئة-العربية-للتصنيع-(2)

 

وأضاف أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار.

 

-الفريق-عبد-المنعم-التراس-رئيس-الهيئة-العربية-للتصنيع-(1)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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