ضبط اثنين بحوزتهما 5 كيلو جرام "حشيش" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الاقصر، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالأقصر. وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بقيام عنصرين إجراميين ( عاطل – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة ، عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر ) بالإتجار فى المواد المخدرة . عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية مشتركة من إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول وبحوزتهما 30 قطعة من جوهر الحشيش تزن حوالى 5 كيلو جرام تقريباً، ومبلغ مالى، وهاتفين محمول . بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى و بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والسيارة فى توزيع وترويج المخدرات.

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