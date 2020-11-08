حول "الماء وكورونا".. ندوات للتوعية داخل مدارس المنيا – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نظمت إدارة التوعية العامة بشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، ندوات داخل بعض المدارس، حول التوعية المائية وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن الندوات حضرها أكثر من 1660 طالب وطالبة بمدارس جمال برعي، والإنجيلية بأبوقرقاص، وتركزت على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحي.

أضاف "الشهاوي"، أن تلك الندوات تُجرى بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وإدارة أبوقرقاص التعليمية، وفرع الشركة بأبوقرقاص، ومديرية الصحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".