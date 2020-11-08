ضبط حداد بحوزته 15 كيلو جرام "حشيش" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش بمركز شرطة بلبيس. البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز نجحت فى ضبط 156 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 15,600 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص (حداد مسلح ، مقيم بدائرة المركز ) وذلك حال استقلاله إحدى السيارات. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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