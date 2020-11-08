إيطاليا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا بأكثر من 39 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم السبت تسجيل 39811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية جديدة.
وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 425 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 41063، والإصابات إلى 902490.
ولا تزال منطقة لومبارديا الأكثر تضررا بالجائحة بعد رصد 11489 إصابة جديدة اليوم السبت، مقارنة مع 9934 سجلت يوم الجمعة.
وتأتي منطقة بييمونتي ثانيا من حيث التضرر بالعدوى، إذ سجلت 4437 إصابة جديدة مقارنة مع 4878 إصابة يوم أمس.
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