1078 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا اليوم الأحد تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسستجد؛ ليصل عدد الإصابات إلى 68 ألفا و117 حالة.



وأوضح المركز - وفقا لما أوردته "بوابة الوسط"

الليبية - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 929 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 870 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 40 ألفا و119 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.