أوكرانيا تُسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 9 آلاف و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 460 ألفًا و331 حالة.



ذكرت السلطات الصحية- في بيان، أوردته صحيفة (كييف بوست)

الأوكرانية- أنه تم تسجيل 138 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و450 شخصًا، وتعافى من المرض ألف و637 شخصًا ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء في أوكرانيا 206 آلاف و866 حالة، فيما تم إدخال ألف و157 حالة جديدة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.