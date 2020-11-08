الإمارات تُسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1111 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، من دون تسجيل أي حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
بفيروس "كورونا" المسجلة بلغت 142 ألفًا و143 حالة، و683 حالة شفاء جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138 ألفًا و291 حالة.
ذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات /وام/ - أن مجموع الحالات المصابة
مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي؛ بهدف زيادة نطاق الفحوصات في الدولة والاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس.
وأشارت إلى إجرائها 154882 فحصًا جديدًا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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