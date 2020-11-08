مقتل وإصابة 10 من عناصر الأمن في هجمات لطالبان شمال أفغانستان

أفادت مصادر أمنية في أفغانستان، اليوم الأحد، بمقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين، وذلك في هجمات شنتها حركة "طالبان" في مناطق متفرقة بإقليم "باجلان" الشمالي خلال الساعاتالأربع والعشرين الماضية.
وكذلك مناطق بضواحي مدينة "بول إي خمري" وسط الإقليم الشمالي.
وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الهجمات استهدفت مواقع أمنية في منطقتي "باجلان إي مركزي" و"ناهرين"
بدوره، قال مسؤول محلي، إن اثنين من الجنود المصابين في منطقة "ناهرين" حالتهما حرجة ولكن لم يتم نقلهما إلى المستشفى بسبب إغلاق حركة "طالبان" الطريق السريع المؤدي إلى وسط الإقليم.
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