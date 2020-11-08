دومينيك راب: بريطانيا هى الأوثق لأمريكا في عهد بايدن

أكد قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بلاده ستكون الحليف الأوثق للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قائلا: "أثق بشدة في وجود أسس قوية من المصالح والقيم التي تربط بيننا بشدة في قضايا من تغير المناخ إلى التعاون لمكافحة فيروس كورونا ومكافحة الإرهاب، لن يجد (بايدن) حليفا

أوثق أو يمكن الاعتماد عليه أكثر من بريطانيا"، وفقا لرويترز.

وكان قد هنأ رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي المنتخب جو باين ، ونائبته كاميلا هاريس بعد إعلان فوزهما بالانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت،

مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".