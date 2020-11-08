رئيس تونس يُهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

وجه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الأحد، رسالة تهنئة إلى جوزيف بايدن بمناسبة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
بالنجاح والتوفيق في مهامه لقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
أعرب الرئيس التونسي - في هذه الرسالة - عن أحر التهاني وأخلص التمنيات
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
وذكّر سعيد بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة، معربًا عن الاستعداد لمزيد من ترسيخها وتعزيز آفاق
وأشار إلى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لتونس في بناء المسار الديمقراطي وإلى ما يتقاسمه البلدان من قيم مشتركة قوامها الإيمان بالحرية والديمقراطية والعدالة، مجددًا الحرص على مواصلة العمل معًا من أجل مزيد من الارتقاء بعلاقات التعاون والصداقة والتشاور المتواصل بين البلدين.
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