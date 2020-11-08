مينسك.. الأمن يوقف متظاهرين خرجوا للمطالبة برحيل الرئيس

أوقف الأمن البيلاروسي، متظاهرين خرجوا في مسيرة احتجاج غير مرخصة في العاصمة مينسك، مطالبين برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ووقف العنف وإجراء انتخابات جديدة.
وقال شهود عيان أن المشاركين في المسيرة والصحفيين بدأوا بالتجمع في ميدان الحرية وسط المدينة، عندما وصلت العناصر الأمنيةإلى المكان وشرعت في احتجاز المتظاهرين، وفقا لروسيا اليوم.
وحسب شهود عيان، فإنه تم توقيف نحو 10 أشخاص حتى الآن، بينهم صحفيون.
وفي وقت سابق اليوم، شوهدت قوافل من المدرعات فيشوارع مينسك في إطار تعزيزات أمنية للتعامل مع مسيرة المعارضة.
وكانت الشرطة البيلاروسية، قد احتجزت أمس السبت عشرات المحتجين أثناء مسيرة الأطباء الاحتجاجية غير المرخصة في مينسك.
تشهد بيلاروس احتجاجات شبه يومية بدأت في أغسطس الماضي بعد إعلان فوز ألكسندر لوكاشينكو برئاسة البلاد للمرة السادسة على التوالي في انتخابات وصفت المعارضة نتائجها بالمزورة.
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