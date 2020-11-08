ارتفاع مضطرد.. أكثر من مليون و250 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم

اقتربت حصيلة المصابين بفيروس كورونا من 50 مليونًا حتى صباح اليوم، الأحد، وتواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم تسجيل ارتفاع مضطرد.
وتجاوز عدد الوفيات مليونًا و250 ألفًا، وفقًا لروسيا اليوم.
وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفعت حصيلةالإصابات بفيروس كورونا إلى 49 مليونًا و870 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 32.8 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و250 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، حيث حصد فيها الفيروس حياة أكثر من 237 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين حتى الآن 9.9 مليون.
وسجلت البرازيل 162 ألف وفاة وبلغ عدد الإصابات فيها حتى الآن أكثر من 5.6 ملايين، تليها الهند التي سجلت 126 ألف وفاة وأكثر من 8.5 ملايين إصابة.
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