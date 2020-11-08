رئيس وقادة الإمارات يهنئون بايدن بالفوز: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

فاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، متغلبا على دونالد ترامب، في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات يوم الثلاثاء. وفور إعلان النتيجة، انهالت التهاني من كافة دول العالم.

وعلى الأثر، هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

وثمّن الشيخ خليفة في برقية تهنئة، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما هنأ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في برقيتين مماثلتين، الرئيس الأميركي المنتخب بالمناسبة نفسها.