نجوم يحتفلون بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية.. من بينهم نجم مغربي الأصل

تفاعل نجوم أمريكيون مع نتيجة الانتخابات الرئاسية لبلادهم، التي تصدرها مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، متفوقا على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

الفنان المغربي الحاصل على الجنسية الأمريكية، سعيد التغماوي، تفاعل مع نجاح بايدن في الوصول إلى كرسي الرئاسة، بنشر مقطع فيديو له، يبرز سياسته المرتقبة تجاه المسلمين في أمريكا، التي يظهر من خلال كلامه أنها عكس سياسة ترامب المعادية لهم.

واحتفلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بتفوق بايدن في الانتخابات بنشر صورة له رفقة نائبته كمالا هاريس وهما يرتديان الكمامات، وعلقت عليها بثلاث قلوب زرقاء، علما أن زوج كارداشيان، الفنان كاني ويست تلقى خسارة في نفس الانتخابات، بعدما كان قد رشح نفسه.

وغردت النجمة الكولومبية، الحاصلة على الجنسية الأمريكية، شاكيرا على “تويتر” من خلال منشور، وقالت: “احتفل مع أطفالي بهذه المرحلة الجديدة من الوحدة، التي تبدأ الآن مع انتخاب بايدن رئيسا جديدا”.

وريهانا، أيضا، نشرت، عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لجو بايدن، ونائبته كمالا هاريس، معتبرة أنهما “صانعا التاريخ وكاسرا الحدود”، مؤكدة أن أمامهما الكثير من العمل والجهود لكي يقوما بها لعلاج الكثير من الآلام، في إشارة إلى ما خلفه حكم دونالد ترامب.

واعتبرت ليدي غاغا في تغريدة على تويتر أن “جو بايدن وكمالا هاريس والشعب الأمريكي منحوا العالم للتو واحدا من أعظم أعمال اللطف والشجاعة، التي شهدتها البشرية على الإطلاق”.

وتعهد الديمقراطي جو بايدن مساء السبت في خطاب النصر، بتوحيد الأمريكيين، ولملمة جراح البلاد، بعد فوزه على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، التي جرت، الثلاثاء الماضي.