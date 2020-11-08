طفلة تشتكي من الاغتصاب في العرائش ومطالب بفتح تحقيق

كشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب، اليوم الأحد، عن واقعة اغتصاب أخرى، ضحيتها طفلة، والمشتبه فيه زوج خالتها، يبلغ من العمر أربعين سنة.

وبحسب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فإن والدة الطفلة تطالب بفتح تحقيق مع زوج اختها، وذلك في شكاية تقدمت بها إلى الشرطة بتجزئة المغرب الجديد، في مدينة العرائش، يوم أمس السبت، كما تم الاستماع إليها من طرف عناصر الأمن في محضر رسمي.

وأضافت الرابطة المذكورة أن والدة الضحية اكتشفت أن طفلتها ضحية اغتصاب فقط، يوم أول أمس الجمعة، بعد عودتها من العمل في إحدى معامل المدينة رفقة اختها لتكتشف الواقعة، وتسقط مغمى عليها، لاسيما أن المشتبه فيه يقطن في المنزل نفسه في إحدى تجزئات إعادة إيواء دور الصفيح في مدينة العرائش.

وأوضحت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، عبر بلاغ لها، أنها استمعت إلى الطفلة، التي تقول إن المشتبه فيه وهو زوج خالتها اغتصبها.

إلى ذلك، أشارت الرابطة نفسها إلى أنه تم توجيه شكاية إلكترونية إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في طنجة، يوم أمس، تشرح فيها والدة الضحية ظروف اغتصاب ابنتها، وساعة اكتشاف هذه الجريمة بعد عودتها من العمل الساعة العاشرة والنصف من يوم الجمعة الماضي 6 نونبر 2020.

