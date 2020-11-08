أمين السعيد لـ”اليوم 24″: خطاب الملك يعد امتدادا للخيارات الكبرى التي ميزت السياسة الخارجية للمملكة في العقدين الأخيرين

أكد أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، يعد امتدادا للخيارات الكبرى، التي ميزت السياسة الخارجية للمملكة المغربية في العقدين الأخيرين، والمبنية على الالتزام بالقرارات الأممية، والدفاع عن هذا الملف من داخل الأجهزة الدولية، والإقليمية، والقارية، وهو ما يعني أن المملكة المغربية مقتنعة تاريخيا بالحل السياسي، والسلمي لهذا الملف.

وفي هذا الإطار، قال أمين السعيد: “الخطاب الملكي ذكر بتجاوز الأمم المتحدة، خصوصا القرارات الأخيرة لذات الهيأة للمقاربات الوهمية وغير والواقعية للطرف الآخر، وضمن هذا التوجه، يستند الخطاب الملكي على خلفية تنموية قائمة على فكرة الإنجاز التنموي في الاقاليم الجنوبية، وهو ما ترجمته على المستوى الدولي الموجة الدبلوماسية الدولية، الداعمة للموقف المغربي، حيث سحبت الكثير من الدول اعترافها بالكيان الوهمي في السنوات الأخيرة”.

وفي المنحى ذاته، أضاف المتحدث ذاته، أن “لخطاب الملكي أشار إلى خلفيات خيار فتح العديد من الدول لتمثيليتها القنصلية في الأقاليم الجنوبية، والذي يعد بمثابة تجاوب مع المقاربة السياسية المغربية، ويفسر في الوقت نفسه درجة شبه الاجماع الإفريقي الكبير، الذي حظيت به الساسية الخارجية للمغرب، خصوصا بعد العودة للاتحاد الإفريقي”.

وتابع المتحدث نفسه أن مفردات الخطاب الملكي تزاوج على مستوى الأداء المنجز، بين مقاربتين متداخلتين، ومترابطتين؛ مقاربة سياسية واقعية قابلة للتطبيق، مطبوعة بخيار مبادرة الحكم الذاتي، ومقاربة تنموية اقتصادية منفتحة على البعد الإفريقي، وتسعى إلى الاستجابة للطلب المجتمعي الإفريقي في شقه الاجتماعي، والتنموي.