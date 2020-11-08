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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: جماعة الإخوان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع إيران والان مع التفاصيل
الأحد 8 نوفمبر 2020
قال خبراء إن جماعة الإخوان بالعراق يدعمون المشروع الصفوي الإيراني الذي يتمدد داخل المنطقة العربية بشكل عام، ويلقى دعما مباشرا من جماعة الإخوان وقيادتها.
وأشار الخبراء إلى أن جماعة الإخوان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع "دولة الفقيه"، لدرجة أن التي وصلت إلى قيام الإخوان بإرسال وفدا رسميا كان على رأسه يوسف ندا، الأمين العام للتنظيم الدولي حينها، بطائرة خاصة، لتهنئة آية الله الخميني على نجاح الثورة الإيرانية عام 1979.
ولفت الخبراء أن العلاقات الإيرانية الإخوانية ممتدة منذ حسن البنا، كما أن المرجعيات الشرعية للنظام الملالي ترجمة كتب سيد قطب واعتبرتها دستورا فكريا لمشروعها، إضافة إلى أن الاتصالات مستمرة ومكثفة بين الجانبين، وقد كشفتها الوثائق الاستخباراتية الإيرانية المسربة خلال الأيام الماضية، والتي وثقت لقاءات بين الجانبين داخل الدولة التركية على مدار السنوات الماضية بهدف التنسيق والتعاون فيما يخص المستجدات على الساحة السياسية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
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