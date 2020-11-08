شكرا لقرائتكم خبر عن 42 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم ، 42 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 351 وفي العناية المركزة 148 منوماً . وأوضحت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 118.140 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1301 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 108.681 حالة ، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 92 %.

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