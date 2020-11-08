شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 48 ألف دجاجة في اليابان .. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في اليابان عن أنه تم تأكيد ظهور حالة إصابة جديدة بمرض أنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بمقاطعة كاجاوا في غرب اليابان، في ثاني موجة لتفشي أنفلونزا الطيور في البلاد هذا العام.

وأفادت وكالة "جي جي برس" اليابانية للانباء بأنه يعتقد أن الفيروس ينتمي لسلالة تسبب مرض شديد.

ومن المقرر أن يتم إعدام نحو 48 ألف دجاجة يتم تربيتها في المزرعة بمدينة هيجاشيكاجاوا.

في الوقت نفسه، طلبت الحكومة المحلية من ثلاث مزارع لتربية الدواجن، تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من المزرعة المتضررة، عدم نقل الدجاج والبيض الخاص بها.