وفد ليوث الرافدين يصل الدوحة تحضيراً لنهائيات آسيا

رياضة 2020-11-08 | 11:22 51 مشاهدة

وصل وفد منتخب شباب العراق بكرة القدم، إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك تحضيراً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب شباب قطر بالثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري. وياتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام مطلع العام المقبل في أوزبكستان. وضمتْ قائمة منتخب الشباب 23 لاعباً، وهم كل من أحمد شاكر ومحمد حسن ونديم نادر لحراسة المرمى، وأحمد حسن مكنزي وزيد تحسين وعبد الله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو كاميران ومتين ديار لخط الدفاع. كما ضمت القائمة اللاعبين عبد الرزاق قاسم وعباس علي وعلي شوقي وزين العابدين قحطان جثير وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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