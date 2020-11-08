أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاحد، شمول ٢٠٠٠ اسرة جديدة في محافظة البصرة باعانة الحماية الاجتماعية.

وقالت وزارة العمل في بيان تلقته الخليج 365، ان "الركابي وجه خلال زيارته محافظة البصرة يوم الاحد الموافق ٨-١١-٢٠٢٠ باكمال اجراءات شمول ٤٥٥ اسرة تقدموا بطلباتهم منذ العام ٢٠١٦ على ان يتم اصدار بطاقات الـ(كي.كارد) واعلان الاسماء خلال الاسبوع الحالي".



ولفت بيان الوزارة الى ان "العدد الخاص بالمشمولين الجدد يندرج ضمن حصة المحافظة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل يعلن من البصرة شمول ٢٠٠٠ أسرة جديدة بالمحافظة براتب الحماية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.