برنامج رعد حمودي لرئاسة اللجنة الاولمبية



اولا : تقييم المرحلة السابقة والوقوف على نتائجها الايجابية وتطويرها ، ومعالجة الاخفاقات التي رافقتها .

ثانيا : اعداد خطة خمسية فنية وتهيات متطلباتها ، للمشاركة الفاعلة في اولمبياد باريس والدورات التي تسبقها من خلال :

١ - تشكيل فريق مختص من الكفاءات الفنية العراقية لاختيار مجموعة من الرياضيين المتميزين وبألعاب لاتحادات مختلفة وبالتنسيق مع اتحاداتهم المعنية .

٢ - التعاقد مع مدربين اجانب لهذه المجموعة من الرياضيين على ان يعمل بجانبهم مساعدين عراقيين ومن كلا الجنسين .

٣ - تخصيص ميزانية مناسبة لهذا الفريق تساهم في تطوير المستوى الفني للاعبين ، على ان يتم ذلك بانسجام تام مع المنهاج الفني للاتحادات المعنية .

ثالثا : تنظيم شكل العلاقة مع الاتحادات على المستوى الفني والاداري والمالي بما يؤمن اعداد فرق اللجنة الاولمبية للمشاركات الخاصة باللجنة ، مع المحافظة على استقلالية الاتحادات الكاملة ، رابعا : اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للجنة بما يؤمن نتاجات ايجابية على جميع المستويات وكافة الدوائر . خامسا : تشكيل وتفعيل دور اللجان العاملة في اللجنة الاولمبية ، ضمن نظام الحوكمة الرشيدة المعمول به في اللجنة الاولمبية الدولية ، ومنحها صلاحيات تنسجم مع مهامها .

سادسا : اعادة النظر في توزيع الميزانية المالية للجنة والاتحادات بما يضمن العدالة والاستحقاق ، وحسب طرق علمية صحيحة .

سابعا : فتح منافذ تمويل جديدة للجنة عبر استثمار ممتلكات اللجنة بشكل شفاف يساعد في تطوير مستوى العائدات للجنة والاتحادات . ثامنا : اعادة النظر بالتنظيم الاداري والمالي للجنة والقضاء على الترهل الاداري وتطوير السياسة المالية . تاسعا : اكمال انتخاب اللجان الفاعلة في اللجنة كمركز التحكيم ولجنة الاخلاقيات من اجل الحفاظ على الحقوق المتساوية للجميع ، وانهاء حالة الهيمنة القسرية على القرارات القانونية .

عاشرا : تفعيل

احدى عشر : تكثيف الدورات الادارية والمالية والدورات التدريبية لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات .

اثنا عشر : نشر الثقافة الاولمبية ودور الرياضة في المجتمع عبر نشرات وفعاليات لهذا الغرض ، والاهتمام بالبيئة واهمية حمايتها .

ثلاث عشر : الاهتمام بالفئات العمرية عبر تخصيص ميزانية للاتحادات المهتمة بها .

رابع عشر : تسهيل مهمة الاتحادات الوطنية باستلام المنح الخاصة بها وفق القوانين من خلال متابعة اللجنة الاولمبية مع اللجنة وذكر حمودي في بيان أنه "ايمانا منا بضرورة التغيير المنهجي للعمل الاولمبي في العراق واستعدادنا للمرحلة القادمة بما ينسجم وحركة المجتمع الدولي الاولمبية ، وبعد التشاور مع اخواننا اعضاء الجمعية العمومية واستشارة المختصين بهذا المجال نقدم لوسطنا الرياضي وبكل احترام ، رؤيتنا للمرحلة المقبلة وبرنامجنا الخاص بها :اولا : تقييم المرحلة السابقة والوقوف على نتائجها الايجابية وتطويرها ، ومعالجة الاخفاقات التي رافقتها .ثانيا : اعداد خطة خمسية فنية وتهيات متطلباتها ، للمشاركة الفاعلة في اولمبياد باريس والدورات التي تسبقها من خلال :١ - تشكيل فريق مختص من الكفاءات الفنية العراقية لاختيار مجموعة من الرياضيين المتميزين وبألعاب لاتحادات مختلفة وبالتنسيق مع اتحاداتهم المعنية .٢ - التعاقد مع مدربين اجانب لهذه المجموعة من الرياضيين على ان يعمل بجانبهم مساعدين عراقيين ومن كلا الجنسين .٣ - تخصيص ميزانية مناسبة لهذا الفريق تساهم في تطوير المستوى الفني للاعبين ، على ان يتم ذلك بانسجام تام مع المنهاج الفني للاتحادات المعنية .ثالثا : تنظيم شكل العلاقة مع الاتحادات على المستوى الفني والاداري والمالي بما يؤمن اعداد فرق اللجنة الاولمبية للمشاركات الخاصة باللجنة ، مع المحافظة على استقلالية الاتحادات الكاملة ، رابعا : اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للجنة بما يؤمن نتاجات ايجابية على جميع المستويات وكافة الدوائر . خامسا : تشكيل وتفعيل دور اللجان العاملة في اللجنة الاولمبية ، ضمن نظام الحوكمة الرشيدة المعمول به في اللجنة الاولمبية الدولية ، ومنحها صلاحيات تنسجم مع مهامها .سادسا : اعادة النظر في توزيع الميزانية المالية للجنة والاتحادات بما يضمن العدالة والاستحقاق ، وحسب طرق علمية صحيحة .سابعا : فتح منافذ تمويل جديدة للجنة عبر استثمار ممتلكات اللجنة بشكل شفاف يساعد في تطوير مستوى العائدات للجنة والاتحادات . ثامنا : اعادة النظر بالتنظيم الاداري والمالي للجنة والقضاء على الترهل الاداري وتطوير السياسة المالية . تاسعا : اكمال انتخاب اللجان الفاعلة في اللجنة كمركز التحكيم ولجنة الاخلاقيات من اجل الحفاظ على الحقوق المتساوية للجميع ، وانهاء حالة الهيمنة القسرية على القرارات القانونية .عاشرا : تفعيل الرياضة النسوية وتهيأت متطلبات نجاحها وتطوير ملاكاتها العاملة واشراك الكفاءات النسوية في اللجان العاملة في اللجنة ، وتخصيص ميزانية اضافية للاتحادات الفاعلة بالرياضة النسويةاحدى عشر : تكثيف الدورات الادارية والمالية والدورات التدريبية لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات .اثنا عشر : نشر الثقافة الاولمبية ودور الرياضة في المجتمع عبر نشرات وفعاليات لهذا الغرض ، والاهتمام بالبيئة واهمية حمايتها .ثلاث عشر : الاهتمام بالفئات العمرية عبر تخصيص ميزانية للاتحادات المهتمة بها .رابع عشر : تسهيل مهمة الاتحادات الوطنية باستلام المنح الخاصة بها وفق القوانين من خلال متابعة اللجنة الاولمبية مع اللجنة الرياضية في البرلمان العراقي واللجنة المالية في البرلمان العراقي ووزارة الشباب.

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