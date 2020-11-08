الشاب خالد يصور كليب في المغرب – صورة

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استغل الفنان الجزائري الشاب خالد حلوله في المغرب في الآونة الأخيرة، من أجل إنجاز عمل فني، صور الكليب الخاص به، الأسبوع الحالي.
وظهر الشاب خالد في صورة من كواليس الكليب مع راقصات شاركن في مشهد صور في فضاء داخلي، يبدو من شكله في الصورة أنه فندق.
وكان الشاب خالد قد حل خلال الزيارة نفسها ضيفا على برنامج رشيد شو في الموسم الجديد، المبثوث على القناة الثانية.
يذكر أن الشاب خالد يحمل الجنسية المغربية، ويتردد على المغرب بشكل مستمر، وكانت صحف جزائرية قد أشاعت سابقا أن الملك محمد السادس أهداه فيلا في مدينة السعيدية.
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