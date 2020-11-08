اهتزت ضواحي العرائش، ليلة السبت/الأحد، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني في إحدى قاعات الألعاب الموجودة في دوار عين الشوك.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الجريمة وقعت بسبب عدم الوفاء بآداء مبلغ 20 درهما سعر رهان بين شابين، تسببت في دخولهما في ملاسنات سرعان ما تحولت إلى جريمة قتل، نفذها المشتبه فيه بواسطة آلة حادة في حق صديقه، قبل أن يلوذ بالفرار.
وأضافت المعطيات ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، والسلطات المحلية، باشرت إجراءاتها القانونية للوقوف على ظروف، وملابسات الحادث، وتوقيف المشتبه في ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي.
كانت هذه تفاصيل خبر العرائش.. شاب يجهز على صديقه بسبب عدم وفائه بـأداء 20 درهما رهان بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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