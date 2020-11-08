طنجة.. حادثة سير مروعة تتسبب في وفاة سائق وإصابة آخرين بجروح خطيرة

تسببت حادثة سير وقعت، ليلة أمس السبت، في مصرع سائق، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في منطقة مالاباطا .

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن سيارتين نفعيتان كانت إحداهما تسير بسرعة كبيرة، إذ تقابلتا مع بعضهما، واصطدامهما بشكل عنيف، ما تسبب في وفاة شاب في عقده الثالث كان يقود إحدى السيارات على الفور، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة على مستوى الرأس، والأطراف، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات.

وباشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، بينما نقلت سيارة إسعاف جثة الفتاة المتوفاة إلى مستودع الأموات دوق دوطوفار قصد عرضها على تشريح طبي.