طقس الأحد.. سحب منخفضة مع قطرات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تهم سحب منخفضة محليا كثيفة مصحوبة بكثل من الضباب وقطرات مطرية بعض المناطق الشرقية والسواحل.

كما ستهم سحب غير مستقرة محليا غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية والسفو ح الجنوبية الشرقية، مع قطرات متفرقة.

وستظل السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالجنوب وقليلة السحب إلى صافية في باقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وشمالية غربية في باقي المناطق، مع زوابع رملية في بعض المناطق الشرقية.

وستتراوح درجا ت الحرارة الدنيا ما بين 4 و9 درجات بالمرتفعات، وما بين 18 و22 درجة بجنوب البلادن وما بين 9 و14 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجا ت الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والهضاب العليا الشرقية، والبوغاز وقرب السواحل، وما بين 22 و27 درجة بالسايس والشمال الشرقي والهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي، وما بين 28 و34 درجة بسوس وجنوب البلاد.

وسيكون البحر بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.