شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في شئون الجماعات الإسلامية يفضح الاخوان المسلمين بالعراق والان مع التفاصيل

الأحد 8 نوفمبر 2020 قال الشيخ نبيل نعيم الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: إن حسن عبد المجيد المسئول السابق بجماعة الإخوان في العراق هو أول من تفاوض مع بول بريمر مسئول الإدارة الأمريكية أثناء غزوها للعراق عام 2003.

وأضاف في تصريحات إعلامية : إن حسن التكريتي المسئول الإخوان السابق في العراق يعتبر من أكبر عملاء أمريكا في العراق، مؤكدًا أنه يدعم تنظيم داعش ويمده بالمال.

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