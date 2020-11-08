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شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب الإماراتي يوافق بنسبة 100% على طريقة تعامل الحكومة مع تفشي الجائحة والان مع التفاصيل
الأحد 8 نوفمبر 2020
احتلت الإمارات المرتبة الأولى كأفضل قيادة على مستوى العالم في مكافحة جائحة "كوفيد – 19"، حيث حظيت الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار بإشادة الشباب الإماراتي .
وقال 98٪ من المستطلع آرائهم في استطلاع رأي الشباب العربي 2020 الصادر اليوم، إنهم أصبحوا الآن "أكثر فخراً" بانتمائهم الوطني مما كانوا عليه قبل الجائحة.
كما وافق الشباب الإماراتي بنسبة 100% على طريقة تعامل الحكومة مع تفشي الجائحة.
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