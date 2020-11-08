شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يرد على “خامنئي”: تُنفق مليارات الدولارات لحماية حكم اللصوص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على تعليق المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي وصف الانتخابات الأمريكية بأنها “مسرحية”، واتهم بومبيو المرشد الإيراني بـ”السرقة” وإنفاق مليارات الدولارات لحماية “نظام حكم اللصوص”، على حد تعبيره.

وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ردا على خامنئي: “لقد سرقت مئات الملايين من الدولارات من شعبك، انتخاباتك مزحة، مع استبعاد مئات المرشحين ، شعبك يتضور جوعا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية نظام حكم اللصوص الخاص بك”- وفقا لشبكة «سى- إن- إن»-.

وأضاف مايك بومبيو: “أمريكا تظل وستظل أعظم أمة في كل تاريخ البشرية، ونرحب باليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على أمنيته، وأنت تعرف ما هي أمنيته، هذا كل شيء“.

وكان خامنئي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر بالإنجليزية، بعد الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مسرحية!”.