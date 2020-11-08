شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يدلون بأصواتهم في المرحلة الأخيرة لانتخابات البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أعادت مراكز الاقتراع في 13 محافظة مصرية اليوم الأحد فتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب.

وتشمل هذه المرحلة 13محافظة وهى القاهرة محافظات القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويختار المصريون في الانتخابات بمرحلتيها 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.