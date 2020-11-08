قائد الجيش البريطاني: التصعيد الإقليمي ربما يُشعل حرب عالمية ثالثة

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حذر قائد القوات المسلحة البريطانية من أن حالة الغموض والقلق العالمي السائدة في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا قد تُنذر بإشعال فتيل حرب عالمية أخرى.
وفي مقابلة تُبث بمناسبة إحياء (أحد الذكرى) لتكريم من فقدوا أرواحهم وأصيبوا في الصراعات، قال نيك كارتر رئيس أركان الدفاع في بريطانيا إن أي تصاعد للتوترات الإقليمية أو أخطاء في تقدير الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع واسع النطاق.
وأضاف لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أننا نعيش في زمن أصبح العالم فيه مكانا يسوده الغموض والقلق بشدة كما أن ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع وأرى أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو أن نشهد تصعيدا يؤدي إلى سوء تقدير في ضوء وجود الكثير من الصراعات الإقليمية في الوقت الحالي".
وردا على سؤال عما إذا كان هناك تهديد حقيقي بنشوب حرب عالمية أخرى، قال كارتر "أقول إنها من المخاطر وعلينا أن نكون واعين لهذه المخاطر".
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