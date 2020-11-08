شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: الموجة الثانية لكورونا تهدد الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل
قال معهد كوريا للتنمية (KDI) "حكومي"، اليوم الأحد، إنَّ الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه مخاطر هبوط متزايدة وسط الزيادة العالمية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر تقرير التقييم الاقتصادي الشهري الصادر عن المعهد إن صناعة الخدمات في البلاد تباطأت، حيث يمتنع الناس عن التواصل والمخالطة وجهًا لوجه والخروج خارج المنزل، بينما شهد قطاع التصنيع انتعاشًا محدودًا بسبب تحسن الطلب في الداخل والخارج.
وأظهر التقرير، الذي نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية اليوم، أنَّه "على الرغم من الانتعاش المتواضع في قطاع التصنيع، يظهر الاقتصاد الكوري انكماشًا مستمرًّا ولا سيما في صناعة الخدمات، بسبب تسارع انتشار كوفيد-19 في أوروبا".
وعادت مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية إلى النمو في سبتمبرالماضي، بعد شهور من التراجع وسط تفشي الفيروس.
وارتفع الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 2.3% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.8% على أساس شهري في أغسطس السابق له، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاءات.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: الموجة الثانية لكورونا تهدد الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.