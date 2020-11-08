شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: الموجة الثانية لكورونا تهدد الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

قال معهد كوريا للتنمية (KDI) "حكومي"، اليوم الأحد، إنَّ الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه مخاطر هبوط متزايدة وسط الزيادة العالمية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر تقرير التقييم الاقتصادي الشهري الصادر عن المعهد إن صناعة الخدمات في البلاد تباطأت، حيث يمتنع الناس عن التواصل والمخالطة وجهًا لوجه والخروج خارج المنزل، بينما شهد قطاع التصنيع انتعاشًا محدودًا بسبب تحسن الطلب في الداخل والخارج.

وأظهر التقرير، الذي نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية اليوم، أنَّه "على الرغم من الانتعاش المتواضع في قطاع التصنيع، يظهر الاقتصاد الكوري انكماشًا مستمرًّا ولا سيما في صناعة الخدمات، بسبب تسارع انتشار كوفيد-19 في أوروبا".

وعادت مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية إلى النمو في سبتمبرالماضي، بعد شهور من التراجع وسط تفشي الفيروس.

وارتفع الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 2.3% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.8% على أساس شهري في أغسطس السابق له، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاءات.