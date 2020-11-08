تظاهر العشرات من الموظفين، اليوم الاحد، في محافظات كربلاء وبابل والمثنى وميسان بسبب تأخر الرواتب، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات ترفض ربط رواتبهم بقانون الاقتراض. وفي ادناه مجموعة من الصور للمتظاهرين:

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. موظفو كربلاء وبابل والمثنى وميسان يتظاهرون بسبب تأخر رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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