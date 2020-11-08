مصرف الرشيد يقرر زيادة عدد سحبات منافذ 'الماستر كارد'

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن زيادة سحبات منافذ الماستر كارد لتكون (٥) خمس سحبات في اليوم بواقع (١٠٠) مليون (مائة مليون دينار) للسحبة الواحدة .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "التعليمات تضمنت ان يكون لدى صاحب المنفذ حساب جاري في المصرف". ودعا المكتب، كافة اصحاب المنافذ إلى "سحب المبالغ اللازمة لتغطية رواتب المتقاعدين والموظفين".





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