وزير خارجية إسرائيل: تحالفنا الاستراتيجي مع أمريكا سيزدهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير خارجية إسرائيل جابي اشكنازي أن التحالف الاستراتيجي بين بلاده وواشنطن سيستمر بالازدهار في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكتب اشكنازي في حسابه على "تويتر": "إنه لشرف كبير أن أهنيء الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس على فوزهما بالانتخابات الأمريكية 2020".

وأضاف: "تعود صداقة الرئيس المنتخب وسجله المميز في دعمه لإسرائيل إلى ما يقرب من نصف قرن".



وتابع أشكنازي: "وأعتقد بقوة أنه في ظل قيادته، سيستمر التحالف الاستراتيجي الذي لا غنى عنه بين بلدينا في الازدهار".





وبعيد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، هنأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة له على "تويتر"، واصفا إياه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل".

ولم يغفل نتنياهو حليفه الأكبر والأقرب له من بين رؤساء أمريكا، الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي اعتبره "أفضل صديق لإسرائيل مرّ على البيت الأبيض".

ففي تغريدة ثانية، توجه نتنياهو له بالشكر، قائلا: "شكرا دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها لإسرائيل ولي شخصيا".

فمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مرورا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومباركة ضم الجولان، وصولا إلى رعاية اتفاقيات سلام بين تل أبيب ودول عربية، ساند الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الدولة العبرية بقوة خلال فترة ولايته التي بدأت عام 2016.