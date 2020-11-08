"أزمة الفرز" تثير القلق في برلين.. ترامب يتحدث الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس، من انقسام المجتمع الألماني، معتبرا أن أحداث الانتخابات الأمريكية نموذج لتداعيات هذا الانقسام.

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، إن فرز الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي خيّم عليها اتهامات بالتلاعب من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذير لألمانيا أيضا.



وكتب شولتس في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن فرز الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية "لم يكن مجرد إثارة سياسية استمرت لأيام، بل كان أيضًا تحذيرًا قويًا لنا في ألمانيا أيضا مما يمكن أن يؤول إليه الأمر، عندما ينقسم مجتمع ما".

وأضاف الوزير الاتحادي أن "الانقسام ليس من اختراع ترامب، ولكنه كان موجودا بالفعل من قبل"، وتابع في مقاله: "الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) تناوله فقط واستغله بلا رحمة خلال فترة رئاسته وقام بتعميقه".

وأشار شولتس إلى أنه يمكن أيضا في ألمانيا رصد "أن المجتمع يتباعد"، لافتا إلى أن "البعض يشعرون كما لو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية"، وأضاف أن "هذا التطور يعد سيئا للغاية".

وأكد نائب ميركل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الحليف الأهم والأكثر قربا لأوروبا وسوف تظل كذلك بعد الانتخابات، واستدرك: "ولكن دعونا نتعلم من الولايات المتحدة الأمريكية ونتجنب الأخطاء التي تجلب الكثير من المصائب".