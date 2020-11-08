نتنياهو يهنئ بايدن ويذكره بهذه العلاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما بين "أفضل صديق لإسرائيل مرّ على البيت الأبيض" و"الصديق العظيم"، شكر بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنأ خلفه.

فبعيد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، هنأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة له على "تويتر"، واصفا إياه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل".



وقال :"نهنئ جو بايدن وكامالا هاريس (نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب)".

مضيفا في تهنئته لبايدن "علاقتنا دافئة، نعرف بعضنا منذ حوالي 40 عاما، وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل".

وأعرب عن أمله في "مزيد من تعميق التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

سند الأمس

ولم يغفل نتنياهو حليفه الأكبر والأقرب له من بين رؤساء أمريكا، الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي اعتبره "أفضل صديق لإسرائيل مرّ على البيت الأبيض".

ففي تغريدة ثانية، توجه نتنياهو له بالشكر، قائلا "شكرا دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها لإسرائيل ولي شخصيا".

"شكرا على الاعتراف بالقدس والجولان، وموقفك من إيران، شكرا اتفاقيات السلام التاريخية (الإمارات والبحرين والسودان)". كما شكره على "قيادة التحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى ذروات لا مثيل لها".

فمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مرورا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومباركة ضم الجولان، وصولا إلى رعاية اتفاقيات سلام بين تل أبيب ودول عربية، ساند الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الدولة العبرية بقوة خلال فترة ولايته التي بدأت عام 2016.