شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الحبس والغرامة حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات العامة للبرلمان، الأسبوع الماضى الموافقة نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون، والذى وافق عليه البرلمان نهائيا، يحقق المزيد من التزام المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب الضريبى وهو ما ينعكس أثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة.

وتضمنت التعديلات نصا يواجه تكرار عدم التقدم بالإقرار الضريبى:

- نصت المادة (70) لتكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.

- ويكون مواجهة العود فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.