شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الإجراءات المتبقية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجان الاقتراع استقبالها للناخبين اليوم الأحد حتى التاسعة مساء لتبدأ عقب ذلك عمليات الفرز لانتخابات مجلس النواب، حيث يدلى ما يزيد عن 31 مليون ناخب فى 13 محافظة بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى فى المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا، والمنتظر أن تحسم هذه المرحلة 141 مقعدا على النظام الفردى و142 مقعد على نظام القائمة أى 283 مقعدا.

ونرصد الخطوات المتبقية لحسم مقاعد هذه المرحلة نهائيا ووصولها لمجلس النواب الجديد، وفق الجدول الزمنى المعلن للهيئة الوطنية للانتخابات:

- مع انتهاء التصويت والفرز، يتاح تقدم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، خلال 24 ساعة.

- تعلن النتيجة للمرحلة الثانية فى موعد أقصاه 15 نوفمبر.

- تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر ليبدأ الصمت.

- الطعن خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة فى موعد أقصاه الثلاثاء 17 نوفمبر.

- تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

- تجرى الإعادة فى الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

- وفى الداخل يومى 7 و8 ديسمبر.

- تعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.